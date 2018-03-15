Ученые: Молоко утконоса поможет разработать новые антибиотики

Ученые провели исследование и выяснили, что в молоке утконоса есть особый белок, у которого есть особая антибактериальная способность. Этот белок поможет специалистам в борьбе с бактериями, устойчивыми к обычным лекарствам.

Анна Котова

Из-за того, что у утконоса нет сосков, животное выделяет молоко на живот, подвергая воздействию бактерий из окружающей среды. Из-за микробов в мире белок обзавелся антибактериальным свойством. Поэтому ученые решили провести исследование структуры, чтобы узнать, за что отвечают разные части вещества.Результаты эксперимента удивили специалистов, так как структура белка была не известна ученым. В трехмерном виде структура напоминает кучерявые локоны волос. Это открытие расширило знания ученых о белках, а также дает определенные возможности в открытии новых лекарств. Отметим, что устойчивость бактерий к антибиотикам – это глобальная проблема Всемирной организации здравоохранения.