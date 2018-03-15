Ученые: Молоко утконоса поможет разработать новые антибиотики

Из-за того, что у утконоса нет сосков, животное выделяет молоко на живот, подвергая воздействию бактерий из окружающей среды. Из-за микробов в мире белок обзавелся антибактериальным свойством. Поэтому ученые решили провести исследование структуры, чтобы узнать, за что отвечают разные части вещества.
Результаты эксперимента удивили специалистов, так как структура белка была не известна ученым. В трехмерном виде структура напоминает кучерявые локоны волос. Это открытие расширило знания ученых о белках, а также дает определенные возможности в открытии новых лекарств. Отметим, что устойчивость бактерий к антибиотикам – это глобальная проблема Всемирной организации здравоохранения.