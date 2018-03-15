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| | Маркетологи врут: Зубные пасты признаны бесполезными

Маркетологи врут: Зубные пасты признаны бесполезными

Сегодня, 20:48
Проведенные опыты с девятью зубными пастами, восемь из которых заявили изготовители, как обереги от кариеса, и средство для укрепления и снижения восприимчивости зубов не показали ожидаемого эффекта, зубы после применения этих средств имели аналогичную степень изнашивания, кроме того паста не предотвращала кариес.

Маркетологи врут: Зубные пасты признаны бесполезными

 

Но ученые все же утверждают, что нет оснований считать, что производимые промышленным способом средства для чистки зубов вовсе не нужны. Просто их необходимо применять не как средство для лечения, а лишь как один из компонентов по уходу за зубами. Причем основой должен служить профилактический осмотр у специалиста. А страдающим от кариеса необходимы соответствующие продукты питания, так как в них есть много различных кислот, и одно средство от кариеса не защитит.

Зубные врачи подчеркивают, что в последнее время увеличилось число людей с поврежденной эмалью на зубах и повышенной восприимчивостью дентина. В итоге на рынке появились новые средства для чистки зубов. Изготовители попытались убедить, что они предупреждают кариес, но исследование, показали, что ни одно из предложенных средств по уходу за зубами, не борется со стиранием эмали.

Как известно, в процессе воздействия различных энзимов микроорганизмов эмаль разлагается и начинается процесс кариеса. В итоге дентин оголяется и начинает болезненно реагировать на раздражители. Традиционно это происходит в районе соприкосновения десен с зубами из-за того, что эмаль в этих местах более тонкая.

Средства для чистки зубов необходимо применять для обеззараживания зубной поверхности и десен, в качестве слабого абразивного реагента и как помощник в удалении с зубов остатков пищи. Тогда как средство для лечения или как лекарство от кариеса или повышенной чувствительности зубов – оно не годится.

В этом поспособствует лишь неукоснительное выполнение следующих правил. Прежде всего, нужно вовремя посещать зубного врача, следить за своими зубами и придерживаться режима питания, но никак не рассчитывать на помощь зубной пасты.

Процесс кариеса многофакторный и наиболее активен в кислотном микроклимате, а это происходит из-за чрезмерного употребления промышленным способом изготовленных продуктов.
Януш Серпнень
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