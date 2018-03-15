В NASA рассказали, что планета Церера геологически активна

Ученые из NASA выяснили, что на планете-карлике Церере существует смена времен года. Во время этих смен часть льдов тает, а затем снова замерзает.

Дарья Светозарова

Специалисты Института астрофизики и планетологии в Риме примерно два года осуществляли наблюдение за двенадцатью кратерами ближайшей к Солнцу карликовой планеты, расположенных в ее умеренных широтах. Прежде зонд Dawn с помощью своих инструментов обнаружил на планетоиде залежи соды и прочих солей. Теперь же в кратерах обнаружили запасы льда.После выяснилось, что количество мерзлой воды на стенках кратеров не постоянное. Когда на Церере температура достигала минимальных показателей, обледеневшими оказывались 14% общей площади, когда становилось теплее, площадь льда уменьшалась примерно на пять процентов.Астрономы связывают эту переменчивость с таянием льдов в слоях грунта Цереры, приближенных к поверхности, а также конденсации паров воды в кратерах. Еще одной причиной таких метаморфоз могут быть оползни или обвалы стенок из-за схожих процессов.Ученые узнали, что вода на планетоиде взаимодействует с минералами и породами. Такие выводы они сделали на основании данных о наличии на планете соды и других солей и заключили, что Церера является геологически активным небесным телом.