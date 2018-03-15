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| | В NASA рассказали, что планета Церера геологически активна

В NASA рассказали, что планета Церера геологически активна

Сегодня, 18:26
Ученые из NASA выяснили, что на планете-карлике Церере существует смена времен года. Во время этих смен часть льдов тает, а затем снова замерзает.

В NASA рассказали, что планета Церера геологически активна

 

Специалисты Института астрофизики и планетологии в Риме примерно два года осуществляли наблюдение за двенадцатью кратерами ближайшей к Солнцу карликовой планеты, расположенных в ее умеренных широтах. Прежде зонд Dawn с помощью своих инструментов обнаружил на планетоиде залежи соды и прочих солей. Теперь же в кратерах обнаружили запасы льда.

После выяснилось, что количество мерзлой воды на стенках кратеров не постоянное. Когда на Церере температура достигала минимальных показателей, обледеневшими оказывались 14% общей площади, когда становилось теплее, площадь льда уменьшалась примерно на пять процентов.

Астрономы связывают эту переменчивость с таянием льдов в слоях грунта Цереры, приближенных к поверхности, а также конденсации паров воды в кратерах. Еще одной причиной таких метаморфоз могут быть оползни или обвалы стенок из-за схожих процессов.

Ученые узнали, что вода на планетоиде взаимодействует с минералами и породами. Такие выводы они сделали на основании данных о наличии на планете соды и других солей и заключили, что Церера является геологически активным небесным телом.
Дарья Светозарова
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