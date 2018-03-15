Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

В течение трех месяцев ученые из Государственного университета Нью-Йорка под предводительством Шерри Мейсон изучали образцы бутилированной воды. Специалисты отобрали для своего исследования 250 бутылок различных брендов. В эксперименте «поучаствовали» 11 марок, среди них 5 популярных во всех странах: Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, и еще 6 – в отельных государствах: Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Мексика), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай). Покупали воду в 19 разных магазинах 9 стран, бутылки были выбраны из 27 различных партий. Сам процесс покупки осуществлялся под видеоконтролем, чтобы исключить загрязнение по пути в лабораторию. При открывании всех бутылок специалисты тщательно следили за тем, чтобы частицы пластика с крышки не попали в воду, причем «испорченные» образцы в эксперименте не участвовали.
Для проведения исследования ученые выбрали краситель нильский красный, который хорошо связывается с любыми видами пластика. После добавления его в воду бутылки просвечивали. Краситель флюоресцировал, а исследователи фотографировали и снимали на видео процесс. Материалы с сильным увеличением дали возможность ученым подсчитать количество всех частиц. Оказалось, что микропластик присутствует абсолютно во всех образцах: в среднем 10,4 крупных частиц на литр и 314 мелких.
На сегодняшний день ученые точно не знают, какое влияние на человеческий организм оказывают частицы микропластика, так как нет достаточного количества данных. Известно, что маленькие фрагменты могут проникать в клетки и не выводиться, накапливаясь в отельных тканях, также их связывают с риском заболевания раком, снижением количества сперматозоидов, аутизмом и синдромом дефицита внимания. Хроническое употребление загрязненных продуктов может привести к отравлению вредными веществами. О загрязнении пластиком окружающей среды известно всем. Новое исследование показывает, что даже качественная обработка на заводе не спасает от вредных неразлагаемых микрочастиц, сами производители, между тем, отрицают этот факт и не собираются что-то менять.