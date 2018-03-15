Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

Группа ученых из Университета Нью-Йорка провела исследование бутилированной воды. В ходе эксперимента были проверены 250 бутылок 11 различных марок производителей из 9 стран. Частицы микропластика были обнаружены в 93% образцов.

В течение трех месяцев ученые из Государственного университета Нью-Йорка под предводительством Шерри Мейсон изучали образцы бутилированной воды. Специалисты отобрали для своего исследования 250 бутылок различных брендов. В эксперименте «поучаствовали» 11 марок, среди них 5 популярных во всех странах: Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, и еще 6 – в отельных государствах: Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Мексика), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай). Покупали воду в 19 разных магазинах 9 стран, бутылки были выбраны из 27 различных партий. Сам процесс покупки осуществлялся под видеоконтролем, чтобы исключить загрязнение по пути в лабораторию. При открывании всех бутылок специалисты тщательно следили за тем, чтобы частицы пластика с крышки не попали в воду, причем «испорченные» образцы в эксперименте не участвовали.

Для проведения исследования ученые выбрали краситель нильский красный, который хорошо связывается с любыми видами пластика. После добавления его в воду бутылки просвечивали. Краситель флюоресцировал, а исследователи фотографировали и снимали на видео процесс. Материалы с сильным увеличением дали возможность ученым подсчитать количество всех частиц. Оказалось, что микропластик присутствует абсолютно во всех образцах: в среднем 10,4 крупных частиц на литр и 314 мелких.

Виктория Озерова

На сегодняшний день ученые точно не знают, какое влияние на человеческий организм оказывают частицы микропластика, так как нет достаточного количества данных. Известно, что маленькие фрагменты могут проникать в клетки и не выводиться, накапливаясь в отельных тканях, также их связывают с риском заболевания раком, снижением количества сперматозоидов, аутизмом и синдромом дефицита внимания. Хроническое употребление загрязненных продуктов может привести к отравлению вредными веществами. О загрязнении пластиком окружающей среды известно всем. Новое исследование показывает, что даже качественная обработка на заводе не спасает от вредных неразлагаемых микрочастиц, сами производители, между тем, отрицают этот факт и не собираются что-то менять.