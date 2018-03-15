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| | Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

Сегодня, 15:54
Группа ученых из Университета Нью-Йорка провела исследование бутилированной воды. В ходе эксперимента были проверены 250 бутылок 11 различных марок производителей из 9 стран. Частицы микропластика были обнаружены в 93% образцов.

Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

 

В течение трех месяцев ученые из Государственного университета Нью-Йорка под предводительством Шерри Мейсон изучали образцы бутилированной воды. Специалисты отобрали для своего исследования 250 бутылок различных брендов. В эксперименте «поучаствовали» 11 марок, среди них 5 популярных во всех странах: Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, и еще 6 – в отельных государствах: Aqua (Индонезия), Bisleri (Индия), Epura (Мексика), Gerolsteiner (Мексика), Minalba (Бразилия), Wahaha (Китай). Покупали воду в 19 разных магазинах 9 стран, бутылки были выбраны из 27 различных партий. Сам процесс покупки осуществлялся под видеоконтролем, чтобы исключить загрязнение по пути в лабораторию. При открывании всех бутылок специалисты тщательно следили за тем, чтобы частицы пластика с крышки не попали в воду, причем «испорченные» образцы в эксперименте не участвовали.

Беда бутилированой воды: Ведущие марки загрязнены частицами микропластика

 

Для проведения исследования ученые выбрали краситель нильский красный, который хорошо связывается с любыми видами пластика. После добавления его в воду бутылки просвечивали. Краситель флюоресцировал, а исследователи фотографировали и снимали на видео процесс. Материалы с сильным увеличением дали возможность ученым подсчитать количество всех частиц. Оказалось, что микропластик присутствует абсолютно во всех образцах: в среднем 10,4 крупных частиц на литр и 314 мелких.

 

На сегодняшний день ученые точно не знают, какое влияние на человеческий организм оказывают частицы микропластика, так как нет достаточного количества данных. Известно, что маленькие фрагменты могут проникать в клетки и не выводиться, накапливаясь в отельных тканях, также их связывают с риском заболевания раком, снижением количества сперматозоидов, аутизмом и синдромом дефицита внимания. Хроническое употребление загрязненных продуктов может привести к отравлению вредными веществами. О загрязнении пластиком окружающей среды известно всем. Новое исследование показывает, что даже качественная обработка на заводе не спасает от вредных неразлагаемых микрочастиц, сами производители, между тем, отрицают этот факт и не собираются что-то менять.
Виктория Озерова
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