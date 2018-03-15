Астрономы готовы раскрыть секрет Египетских пирамид

Тайна постройки пирамид до сих пор не раскрыта и ученые прикладывают максимум усилий, чтобы выяснить, как доисторические люди строили настолько точные сооружения.

Януш Серпнень

Наука археоастрономия или культурная астрономия, разработанная в 70-х годах прошлого столетия, объединяет различные специализированные области, такие как астрономия, археология, антропология и этно-астрономия, пытаясь дать ответ на интересующие человечество не одну сотню лет вопросы. Египтолог Флиндер Петри провел первое высокоточное обследование пирамид Гизы в XIX веке. Он обнаружил, что каждая из четырех сторон оснований пирамид указывает строго на четыре направления компаса в пределах четверти градуса. А Глен Даш, инженер, изучающий пирамиды Гизы, предложил теорию, опираясь на древний метод «индийского круга». Астроном Джеральд Хокинс разработал сложный метод прогнозирования затмений с помощью пирамид.Исследование 2001 года показало, что две звезды - Мегрез и Фад, в звездном Созвездие майора Ursa, возможно, были ключом. Эти звезды видны всю ночь. Их самое низкое положение в небе в течение ночи может означать север. Преимущество этой теории состоит в том, что она связана со звездной мифологией, взятой из надписей в храме Гора в Эдфу. Они подробно описывают использование визирного инструмента мерхета, который также может объяснить ориентацию других египетских пирамид. Надпись включает в себя иероглиф «Предсечь Быка», который представляет звездное созвездие Большой Медведицы и ее возможное положение на небе.Культурная астрономия также помогла пролить свет на 6000-летние проходные могилы - тип гробницы, состоящий из камеры связанных камней и длинного узкого входа – в Португалии. Археолог Фабио Сильва показал, что смотря изнутри гробниц можно увидеть горизонт со звездой Альдебаран поднимающейся над горным хребтом. Это может означать, что он был построен, чтобы дать представление о звезде изнутри либо для мертвых, либо для живых, возможно, как ритуал посвящения.Текущие работы показали, как взглянув из длинных и узких входных проходов к гробницам можно было улучшить видимость звезды, ограничив обзор отверстием. Но, хотя легко предположить, что доисторические люди были аналитическими астрономами с большим знанием науки, важно помнить, что это отражает только наши современные взгляды на астрономию. Выводы из культурной астрономии показывают, что люди прошлого действительно наблюдали за небом и включали то, что видели во многие аспекты жизни. Хотя по-прежнему существует множество тайн вокруг происхождения древних структур.