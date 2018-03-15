«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного
| | Астрономы готовы раскрыть секрет Египетских пирамид

Астрономы готовы раскрыть секрет Египетских пирамид

Сегодня, 17:02
Тайна постройки пирамид до сих пор не раскрыта и ученые прикладывают максимум усилий, чтобы выяснить, как доисторические люди строили настолько точные сооружения.

Астрономы готовы раскрыть секрет Египетских пирамид

 

Наука археоастрономия или культурная астрономия, разработанная в 70-х годах прошлого столетия, объединяет различные специализированные области, такие как астрономия, археология, антропология и этно-астрономия, пытаясь дать ответ на интересующие человечество не одну сотню лет вопросы. Египтолог Флиндер Петри провел первое высокоточное обследование пирамид Гизы в XIX веке. Он обнаружил, что каждая из четырех сторон оснований пирамид указывает строго на четыре направления компаса в пределах четверти градуса. А Глен Даш, инженер, изучающий пирамиды Гизы, предложил теорию, опираясь на древний метод «индийского круга». Астроном Джеральд Хокинс разработал сложный метод прогнозирования затмений с помощью пирамид.

Исследование 2001 года показало, что две звезды - Мегрез и Фад, в звездном Созвездие майора Ursa, возможно, были ключом. Эти звезды видны всю ночь. Их самое низкое положение в небе в течение ночи может означать север. Преимущество этой теории состоит в том, что она связана со звездной мифологией, взятой из надписей в храме Гора в Эдфу. Они подробно описывают использование визирного инструмента мерхета, который также может объяснить ориентацию других египетских пирамид. Надпись включает в себя иероглиф «Предсечь Быка», который представляет звездное созвездие Большой Медведицы и ее возможное положение на небе.

Культурная астрономия также помогла пролить свет на 6000-летние проходные могилы - тип гробницы, состоящий из камеры связанных камней и длинного узкого входа – в Португалии. Археолог Фабио Сильва показал, что смотря изнутри гробниц можно увидеть горизонт со звездой Альдебаран поднимающейся над горным хребтом. Это может означать, что он был построен, чтобы дать представление о звезде изнутри либо для мертвых, либо для живых, возможно, как ритуал посвящения.

Текущие работы показали, как взглянув из длинных и узких входных проходов к гробницам можно было улучшить видимость звезды, ограничив обзор отверстием. Но, хотя легко предположить, что доисторические люди были аналитическими астрономами с большим знанием науки, важно помнить, что это отражает только наши современные взгляды на астрономию. Выводы из культурной астрономии показывают, что люди прошлого действительно наблюдали за небом и включали то, что видели во многие аспекты жизни. Хотя по-прежнему существует множество тайн вокруг происхождения древних структур.
Януш Серпнень
Новости по теме
Возле пирамид Гизы в Египте расстреляли двоих полицейских
Возле пирамид Гизы в Египте расстреляли двоих полицейских

Неподалеку от пирамид Гизы в Египте расстреляли двоих полицейских. Оба стража порядка скончались от полученных ранений. Личности нападавших, двигавшихся во

Ученые раскрыли секрет создания египетских пирамид
Ученые раскрыли секрет создания египетских пирамид

Ученые раскрыли секрет создания египетских пирамид, о чем рассказали общественности. На территории страны были обнаружены древние папирусы, где подробно

Ученые узнали настоящих строителей египетских пирамид
Ученые узнали настоящих строителей египетских пирамид

Учёные недавно рассказали, кто построил египетские пирамиды. Специалисты перевели один из манускриптов с раскопок города Вади аль-Джарф.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости