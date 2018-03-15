Предсказания Хокинга: Вторжение пришельцев и гибель человечества

Многие люди до сих пор с опаской оглядываются на предсказания Ванги и Нострадамуса, которые не раз предрекали мировой кризис и гибель всего человечества. Однако, в современном мире гораздо страшнее звучат неутешительные предсказания, оставленные ученым Стивеном Хокингом.

Ранее большинство людей достаточно скептически относилось к предсказаниям Ванги, к которой не раз приезжали главы различных государств, чтобы услышать прогнозы относительно их личной жизни, а также участи стран под их руководством, так как информацию провидица черпала из образов, якобы возникающих у неё в голове. Значительно серьёзнее стоит относится к прогнозам, которые оставил после себя выдающийся астрофизик Стивен Хокинг, который ушёл из жизни 14 марта, ведь всю информацию данный учёный черпал от познания окружающего мира и углубления в основы мироздания, недоступные для большинства умов. В одном из таких предсказаний Хокинг предостерёг человечество, рассказав о том, что людской род прекратит своё существование как таковой, если в ближайшую тысячу лет люди не найдут способа покинуть Землю. Гибель человечества, по словам Стивена Хокинга, может наступить от ряда факторов, которые зависят от развития глобальной ядерной войны, или генетически модифицированного вируса, от которого не будет спасения на Голубой планете. Также выдающийся учёный заверял, что в ближайшую сотню лет человечество найдёт способ создать усовершенствованную модель искусственного интеллекта, которая будет в силах истребить всё живое на Земле. Учёный предостерёг о том, что цели человечества и холодных расчётливых машин должны совпадать, иначе глобального кризиса не миновать.

Александр Вест

Также Стивен Хокинг предупредил людей о том, что в случае развития глобального конфликта, или техногенной катастрофы, которая сделает Землю непригодной для обитания, колонизация Марса может стать ключевым элементом в спасении человеческого вида. Хокинг предрёк, что люди будут жить на Красной планете уже по истечении сотни лет. Заметим, не пренебрёг астрофизик и теорией о возможном завоевании человечества вражески настроенными инопланетянами. При жизни Стивен Хокинг проявлял уверенность в существовании инопланетного разума, а также опасался того, что в своём развитии они могут значительно опережать человечество, имея в своих планах лишь уничтожение и порабощение менее развитых цивилизаций.