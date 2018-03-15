Что ждет человечество: Пять самых резонансных предсказаний Стивена Хокинга

На днях не стало известного британского астрофизика и популяризатора науки Стивена Хоакинга. За свою жизнь он сделал немало прогнозов о новых технологиях и открытиях, которые могут повлиять на судьбу всего человечества. Представители СМИ выбрали пять самых резонансных предсказаний знаменитого ученого и опубликовали их в Сети.

Первое - прогноз о черных дырах. Физика всегда интересовали черные дыры. В отличие от большинства ученых, он не считал эти космические тела «безнадежными». Он считал, что черные дыры служат источником радиации и являются местом, где зарождаются парные виртуальные частицы, приходящие из ниоткуда. Хокинг был уверен, что эти небесные тела засасывают отрицательно заряженные частицы, из-за чего сжимаются до тех пор, пока не следует взрыв эквивалентный взрыву миллиона атомных бомб.

Второе – прогноз о путешествиях во времени. Хокинг всегда был скептически настроен в отношении путешествий в прошлое. Физик доказывал, что даже попытка прорваться сквозь время разорвала бы пространственно-временной континуум. В то же время, ученый не скрывал, что путешествие в будущее не отразится на пространстве и времени так катастрофично, а следовательно – оно возможно.

Третье – прогноз об апокалипсисе. Ученый предсказал, что мир погибнет в течение 1000 лет в результате техногенной катастрофы. Финальным аккордом для человечества может стать ядерная война, вирус-мутант или ИИ. Последнего Хокинг опасался сильнее всего. Он был уверен, что как только человек создаст искусственный разум, способный к самовоспроизводству, тот просто и рационально устранит своего создателя, как лишнее звено.

Четвертое – прогноз о колонизации космоса. Физик уверял, что людям пора уже сегодня позаботиться о запасном пристанище, на случай, если Земля погибнет или станет непригодной для homo sapiens. В качестве альтернативы Голубой планете ученый предлагал Луну или Марс. Также Хокинг посоветовал в течение полувека разведать и другие звездные системы кроме Солнечной. Особое внимание, по его словам, нужно уделить планете Proxima b в системе Альфа Центавра.

Пятое – прогноз о науке и религии. Несмотря на исповедание атеизма, Хокинг все же верил в некоторые законы мироустройства, которые актуальны и в остальной Вселенной. Он добавил, что смерть – это окончательно и бесповоротно. Все рассказы о загробной жизни он считал вымыслом и уверял, что кончина происходит тогда, когда мозг полностью исчерпывает жизненные ресурсы.

Дарья Светозарова

Физик до последнего верил в торжество науки над религией, хотя полвека назад именно ученые почти похоронили его. Ему давали всего три года жизни.