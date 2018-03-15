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| | Хирурги не помогут: Искусственный интеллект поймает преступника по улыбке

Хирурги не помогут: Искусственный интеллект поймает преступника по улыбке

Сегодня, 14:22
Специалисты из Университета Брадфорда в Великобритании обнародовали информацию о новом ИИ, который сможет определить, является ли человек мужчиной или женщиной, просто оценив улыбку. Оказывается, есть существенный различие о том, как люди радуются, по половому признаку. Программе достаточно оценить любой контент, от фото до видео, чтобы определить, мужчина или женщина перед ним.

Хирурги не помогут: Искусственный интеллект поймает преступника по улыбке

 

Правда, эксперты отмечают, что эксперименты ещё не завершены. Дело в том, что не известно, как повлияют на результаты оценки искусственным интеллектом косметические процедуры, а также отличит ли программа транссексуала. Однако специалисты настроены достаточно оптимистично. Они отмечают, что их проект лучше предыдущих, поскольку хоть уже и были программы по автоматическому распознаванию, но там происходило сравнение только фиксированных черт лица. Новая же система может по видео даже оценить, как человек улыбается, какие при этом движения, и уже поймёт, мужчина это или женщина.

Специалисты назвали 49 ориентиров у глаза, вниз по носу и возле рта. Именно по ним ИИ определяет пол человека во время улыбки. Расстояния между условными «точками» меняются, и это даёт знак программе о характере мимики. Кроме того, есть конкретные отличия между улыбкой мужчины и женщины. Прекрасный пол выдаёт такие эмоции более широко и открыто, выразительно. Протестировали ИИ на видео с сотней мужчин и женщин. В 86 процентах случаев компьютер смог всё правильно определить. Эксперты отмечают, что это не предел, предполагая повысить точность.

Критики этого исследования отмечают отсутствие видимой практической пользы от него. Единственная условная выгода – если преступник, например, пытается замаскироваться, сменив внешне пол, то программа поймёт это. В остальном польза от такого исследования пока не доказана. Однако некоторые специалисты предполагают, что этот проект и многие другие приближают искусственный интеллект в целом к тому, чтобы максимально служить во благо человечества.

Правда, не стоит отбрасывать и опасения – есть вероятность, что «слишком умные» компьютеры спровоцируют в далёком будущем настоящее «восстание машин», подобно тому, что показывают в фантастических фильмах. Отдельные эксперты предупреждают, что не стоит очень много внимания уделять ИИ, поскольку в любом случае человек должен оставаться выше. Иначе если машина превзойдёт по способностям своего создателя, она поймёт, что последний и вовсе не нужен, в виду того, что ведёт себя далеко не по чёткому и грамотному алгоритму.
Ирина Летинская
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