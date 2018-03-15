Хирурги не помогут: Искусственный интеллект поймает преступника по улыбке

Специалисты из Университета Брадфорда в Великобритании обнародовали информацию о новом ИИ, который сможет определить, является ли человек мужчиной или женщиной, просто оценив улыбку. Оказывается, есть существенный различие о том, как люди радуются, по половому признаку. Программе достаточно оценить любой контент, от фото до видео, чтобы определить, мужчина или женщина перед ним.

Ирина Летинская

Правда, эксперты отмечают, что эксперименты ещё не завершены. Дело в том, что не известно, как повлияют на результаты оценки искусственным интеллектом косметические процедуры, а также отличит ли программа транссексуала. Однако специалисты настроены достаточно оптимистично. Они отмечают, что их проект лучше предыдущих, поскольку хоть уже и были программы по автоматическому распознаванию, но там происходило сравнение только фиксированных черт лица. Новая же система может по видео даже оценить, как человек улыбается, какие при этом движения, и уже поймёт, мужчина это или женщина.Специалисты назвали 49 ориентиров у глаза, вниз по носу и возле рта. Именно по ним ИИ определяет пол человека во время улыбки. Расстояния между условными «точками» меняются, и это даёт знак программе о характере мимики. Кроме того, есть конкретные отличия между улыбкой мужчины и женщины. Прекрасный пол выдаёт такие эмоции более широко и открыто, выразительно. Протестировали ИИ на видео с сотней мужчин и женщин. В 86 процентах случаев компьютер смог всё правильно определить. Эксперты отмечают, что это не предел, предполагая повысить точность.Критики этого исследования отмечают отсутствие видимой практической пользы от него. Единственная условная выгода – если преступник, например, пытается замаскироваться, сменив внешне пол, то программа поймёт это. В остальном польза от такого исследования пока не доказана. Однако некоторые специалисты предполагают, что этот проект и многие другие приближают искусственный интеллект в целом к тому, чтобы максимально служить во благо человечества.Правда, не стоит отбрасывать и опасения – есть вероятность, что «слишком умные» компьютеры спровоцируют в далёком будущем настоящее «восстание машин», подобно тому, что показывают в фантастических фильмах. Отдельные эксперты предупреждают, что не стоит очень много внимания уделять ИИ, поскольку в любом случае человек должен оставаться выше. Иначе если машина превзойдёт по способностям своего создателя, она поймёт, что последний и вовсе не нужен, в виду того, что ведёт себя далеко не по чёткому и грамотному алгоритму.