В Сьерра-Леоне впервые использовали блокчейн в выборах

В данный момент представители компании Agora ведут активные переговоры с властями разных стран относительно внедрения блокчейн-технологий для проведения выборов. Процесс выборов президента страны с помощью блокчейна был успешно осуществлён в Сьерра-Леоне, где все голоса избирателей фиксировались в рамках закрытой системы, созданной швейцарской компанией. Представители Agora утверждают, что выборы с использованием технологии блокчейна являются наиболее защищённым методом сбора голосов.
Благодаря продвинутой технологии блокчейна любой пользователь мог проследить за ходом выборов в западноафриканской стране, помимо официальных наблюдателей из университета Фрайбурга, политехнической школы Лозанны, а также представителей Красного креста.