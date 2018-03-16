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| | В Сьерра-Леоне впервые использовали блокчейн в выборах

В Сьерра-Леоне впервые использовали блокчейн в выборах

Сегодня, 02:30
В западноафриканской стране Сьерра-Леоне впервые в мире выборы были проведены с задействованием технологии блокчейна. Швейцарская компания под названием Agora оказала поддержку в техническом обеспечении средств для выбора главы государства.

В Сьерра-Леоне впервые использовали блокчейн в выборах

 

В данный момент представители компании Agora ведут активные переговоры с властями разных стран относительно внедрения блокчейн-технологий для проведения выборов. Процесс выборов президента страны с помощью блокчейна был успешно осуществлён в Сьерра-Леоне, где все голоса избирателей фиксировались в рамках закрытой системы, созданной швейцарской компанией. Представители Agora утверждают, что выборы с использованием технологии блокчейна являются наиболее защищённым методом сбора голосов.

Благодаря продвинутой технологии блокчейна любой пользователь мог проследить за ходом выборов в западноафриканской стране, помимо официальных наблюдателей из университета Фрайбурга, политехнической школы Лозанны, а также представителей Красного креста.
Александр Вест
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