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| | Ученые: Ходить дома голышом полезно для интимного здоровья

Ученые: Ходить дома голышом полезно для интимного здоровья

Сегодня, 13:14
Американские ученые утверждают, что ходить дома голышом необходимо каждому человеку как можно чаще. Дело в том, что нагота и отсутствие нижнего белья положительно влияет на интимное здоровье человека.

Ученые: Ходить дома голышом полезно для интимного здоровья

 

Ученые из США пришли к выводу, что людям просто необходимо у себя дома ходить полностью без одежды. В первую очередь потому, что если человек ежедневно носит нижнее белье из синтетики, то его провоцирует развитие заболеваний мочевыводящих путей. При этом ношения белья из хлопка также не рекомендуется долгое время, поскольку именно хлопок является отличной питательной средой для бактерий.

Если человек чаще ходит голым, то помогает организму восстановить кислотно-щелочной баланс. Во-вторых, кормящим женщинам также стоит на время отказаться от белья. Это будет хорошей профилактикой мастита и других воспалительных процессов в молочной железе, утверждают ученые.
Светлана Славянская
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