Ученые: Тальк провоцирует агрессивную форму рака яичников

Опытные ученые провели исследование и выяснили, что тальк вызывает агрессивную форму рака яичников у женщин, которые наносят порошок на интимные места после эпиляции, чтобы успокаивает кожу от раздражения.

Светлана Славянская

Риск получения какой-либо формы рака возрастает по мере старения, и исследования подтверждают, что женщины с большей вероятностью страдают от рака яичников после менопаузы, утверждает онколог Ян Шефер. Существует также ряд других факторов риска, в том числе отсутствие детей, бесплодие, курение и даже регулярное использование талька. Новое исследование доказало, что существует связь между порошком талька и раком яичников.Некоторые женщины используют тальк каждое утро, чтобы предотвратить опрелостей в интимных местах. Однако онкологи не рекомендуют использовать тальк таким образом. Дело в том, что частицы данного порошка, которые проникают через фаллопиевы трубы в яичники, могут провоцировать онкологию.