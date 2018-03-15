К 2021 году российский отсек МКС станет автономным

Организация «Роскосмос» собирается к 2021 году сделать проживание и саму работу российских астрономов на МКС автономным. Руководитель компании Игорь Комаров проинформировал, чтобы добиться желаемого, в космос будут отправлены три дополнительных модуля.

Анна Котова

Игорь Комаров проинформировал, что космической промышленности дали задание подготовить три модуля, которые позволят российским космонавтам автономно от остальных работать на МКС. Это будет сделано до того, как закончится действие соглашения между странами по совместной работе на станции. Эти модули обеспечат независимую энергетику, связь, двигатели и остальное для отечественных специалистов. Отметим, что данная разработка создается еще и для того, чтобы обеспечить всем необходим космонавтов в случае, если партнеры РФ откажутся сотрудничать после 2025 года.Напоминаем, что сейчас на МКС работают представители России, США, Японии, ЕС и Канады. В 2024 года работу МКС собираются закрыть. Именно поэтому Россия и Китай планируют создать свои орбитальные станции.