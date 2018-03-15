Американские ученые вскоре начнут замораживать живых людей

Ученые из США придумали инновационный метод, с помощью которого смогут замораживать живых людей. Специалисты из области крионики утверждают, что за существенную плату смогут сохранить головной мозг человека живым в состоянии глубокой заморозки.

Николай Офицеров

При этом, отмечается, что их способ не имеет ничего общего с традиционными, ведь принцип действия совершенно другой.Стоит отметить, что процедура заморозки от американских специалистов позволяет сохранять исходный химический состав мозга, а также замораживать все нервные окончания. Специалисты добавили, что главная проблема на сегодняшний день заключается в том, что человек не способен пережить эту процедуру. Выживет только мозг, потому с точки зрения американского законодательства, процедура может классифицироваться, как близкая к эвтаназии.Как известно, попасть в список ожидания на заморозку не так-то и просто. Изначально следует пройти ряд тестов и внести в фонд плату в размере 10 тысяч долларов. После этого, в ходе обсуждений специалисты компании предложат клиенту ближайшую открытую дату. Многие эксперты, детально рассматривавшие этот вопрос, утверждали, что данная методика вряд ли понравится обычному человеку.