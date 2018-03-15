Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО

На территории Канады в городе Квебек свидетелем редкого явления стал мужчина, который и снял на видео светящиеся НЛО. Уфологи принялись изучать кадры и заявили, что с подобным инопланетным явлением ещё не встречались.

Светлана Славянская

Житель Канады 13 марта около 10-10:30 утра увидел на небе два огромных светящихся объекта. Не поверив своим глазам, мужчина поспешил за камерой, чтобы зафиксировать объекты в небе. Когда очевидец вернулся, в небе находилась уже группа полупрозрачных НЛО.Видеодоказательство немедленно отправили канадским уфологам, которые заявили, что никогда ранее не встречали подобных форм НЛО. Однако скептики заявили, что на пленке снято не НЛО, а солнечные блики, так как в тот день в Квебеке было сильное солнце, которое таким образом отобразилось на линзе камеры.