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| | Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО

Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО

Сегодня, 10:45
На территории Канады в городе Квебек свидетелем редкого явления стал мужчина, который и снял на видео светящиеся НЛО. Уфологи принялись изучать кадры и заявили, что с подобным инопланетным явлением ещё не встречались.

Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО

 

Житель Канады 13 марта около 10-10:30 утра увидел на небе два огромных светящихся объекта. Не поверив своим глазам, мужчина поспешил за камерой, чтобы зафиксировать объекты в небе. Когда очевидец вернулся, в небе находилась уже группа полупрозрачных НЛО.


Видеодоказательство немедленно отправили канадским уфологам, которые заявили, что никогда ранее не встречали подобных форм НЛО. Однако скептики заявили, что на пленке снято не НЛО, а солнечные блики, так как в тот день в Квебеке было сильное солнце, которое таким образом отобразилось на линзе камеры.
Светлана Славянская
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