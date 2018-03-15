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| | Ученые доказали, что курение влияет на слух

Ученые доказали, что курение влияет на слух

Сегодня, 10:29
Ученые из Японии в ходе проведенных исследований выяснили, что люди, которые уже много лет курят, могут лишиться слуха.

Ученые доказали, что курение влияет на слух

 

Группа ученых из Японии проводила исследование над людьми в течение восьми лет. Во время наблюдения было выяснено, что у курящих людей постепенно ухудшается слух. Когда человек после долгих лет курения бросал свою пагубную привычку, то со временем слух восстанавливался. Ученые зафиксировали, что люди, которые курят сигареты, в 1,5 раза больше теряют слух полностью или частично, чем некурящие. Эксперты утверждают, для того, чтобы избежать среди населения глухоты, прежде всего нужно всем избавится от вредной привычки – курения.

Отметим, что курение приводит к изменению внутренних органов, а также болезни сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, также в некоторых случаях вызывает онкологическую опухоль.
Пелагея Лебединская
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