Ученые доказали, что курение влияет на слух

Ученые из Японии в ходе проведенных исследований выяснили, что люди, которые уже много лет курят, могут лишиться слуха.

Пелагея Лебединская

Группа ученых из Японии проводила исследование над людьми в течение восьми лет. Во время наблюдения было выяснено, что у курящих людей постепенно ухудшается слух. Когда человек после долгих лет курения бросал свою пагубную привычку, то со временем слух восстанавливался. Ученые зафиксировали, что люди, которые курят сигареты, в 1,5 раза больше теряют слух полностью или частично, чем некурящие. Эксперты утверждают, для того, чтобы избежать среди населения глухоты, прежде всего нужно всем избавится от вредной привычки – курения.Отметим, что курение приводит к изменению внутренних органов, а также болезни сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, также в некоторых случаях вызывает онкологическую опухоль.