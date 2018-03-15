Ученые: Ожирение мешает лечению рака

Информацией об этом поделились представители научного издания Eureka Alert. Около семидесяти процентов пациентов с раком молочной железы, как отмечают врачи, страдают также от избыточного веса. Как следствие, значительно частью опухоли становится жировая ткань. Ожирение, помимо всего прочего, способствует увеличению уровня воспалительных и ангиогенных факторов.
Все вместе это влияет на формирование устойчивости к препарату, который блокирует активность сосудистого эндотелиального фактора роста. Данный препарат применяется для того, чтобы оказывать борьбу ангиогенезу и развитию метастаз в организме.
Исследователи проанализировали эффективность проводимой терапии бевацизумабом у 99 пациентов с раком молочной железы. Они убедились в том, что препарат приносил пользу лишь небольшой части пациентов. У людей, чей индекс массы тела составляет 25 пунктов, опухоли были на 33 процента больше. Жировая ткань в опухолях имела небольшое число кровеносных сосудов, что затрудняет проникновение препарата внутрь новообразований.