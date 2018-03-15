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| | Ученые: Ожирение мешает лечению рака

Ученые: Ожирение мешает лечению рака

Сегодня, 10:05
Ожирение несет для человека исключительно опасность, потому ученые всего мира призывают заниматься своей фигурой регулярно. Помимо этого, недавно им удалось установить, что избыточный вес может стать причиной провала терапии во время рака молочной железы.

Ученые: Ожирение мешает лечению рака

 

Информацией об этом поделились представители научного издания Eureka Alert. Около семидесяти процентов пациентов с раком молочной железы, как отмечают врачи, страдают также от избыточного веса. Как следствие, значительно частью опухоли становится жировая ткань. Ожирение, помимо всего прочего, способствует увеличению уровня воспалительных и ангиогенных факторов.

Все вместе это влияет на формирование устойчивости к препарату, который блокирует активность сосудистого эндотелиального фактора роста. Данный препарат применяется для того, чтобы оказывать борьбу ангиогенезу и развитию метастаз в организме.

Исследователи проанализировали эффективность проводимой терапии бевацизумабом у 99 пациентов с раком молочной железы. Они убедились в том, что препарат приносил пользу лишь небольшой части пациентов. У людей, чей индекс массы тела составляет 25 пунктов, опухоли были на 33 процента больше. Жировая ткань в опухолях имела небольшое число кровеносных сосудов, что затрудняет проникновение препарата внутрь новообразований.
Николай Офицеров
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