Учёным удалось записать звук вулканического грома

Американские специалисты впервые сумели получить запись звука вулканического грома, который сопровождает возникающие при извержении молнии. Запись была получена на Аулетских островах в вулкане Богослов.

Александр Вест

Внимание учёных привлекли молнии, которые вырываются из жерла вулкана при его извержении. Учёные весной и летом прошлого года сумели записать звуки, которые сопровождали разряды, видневшиеся из-за клубов дыма, поднимавшихся из жерла вулкана. После завершения наиболее активной фазы извержения вулкана на Аляске, специалисты с помощью специального оборудования выделили звуки вулканического грома.Микрофоны учёные разместили в 60 километрах от жерла вулкана. По словам специалистов, вулканический гром выделяется на фоне гула, обладающего довольно низкой частотой звучания, который исходил прямо из жерла Богослова. Научная работа американских исследователей была опубликована в издании Geophysical Research Letters.