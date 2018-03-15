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| | Учёным удалось записать звук вулканического грома

Учёным удалось записать звук вулканического грома

Сегодня, 09:53
Американские специалисты впервые сумели получить запись звука вулканического грома, который сопровождает возникающие при извержении молнии. Запись была получена на Аулетских островах в вулкане Богослов.

Учёным удалось записать звук вулканического грома

 

Внимание учёных привлекли молнии, которые вырываются из жерла вулкана при его извержении. Учёные весной и летом прошлого года сумели записать звуки, которые сопровождали разряды, видневшиеся из-за клубов дыма, поднимавшихся из жерла вулкана. После завершения наиболее активной фазы извержения вулкана на Аляске, специалисты с помощью специального оборудования выделили звуки вулканического грома.

Микрофоны учёные разместили в 60 километрах от жерла вулкана. По словам специалистов, вулканический гром выделяется на фоне гула, обладающего довольно низкой частотой звучания, который исходил прямо из жерла Богослова. Научная работа американских исследователей была опубликована в издании Geophysical Research Letters.
Александр Вест
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