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| | Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика

Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика

Сегодня, 09:12
Весь мир скорбит о смерти одного из самых знаменитых ученых мира. В глобальной сети Интернет появились последние фотографии известного британского физика Стивена Хокинга.

Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика

 

В общем доступе появились последние кадры 76-летнего Стивена Хокинга, которые стали последними в его жизни. На фотокадрах, сделанными папарацци, профессор Хокинг вместе со своими детьми и друзьями находится в британском квартале Мейфэр, который расположен недалеко от центра Лондона. Последние фото Хокинга были сделаны незадолго до Рождества.

 

Напомним, что всемирно известный физик умер в своем доме в Кембридже рано утром в возрасте 76 лет. Несмотря на тяжелое заболевание и инвалидную коляску, Хокинг продолжал путешествовать по миру, читал лекции и писал научные статьи об основных законах, управляющих Вселенной. Профессор Хокинг объяснил теорию большого взрыва и черные дыры в своей книге-бестселлер «Краткая история времени».
Светлана Славянская
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