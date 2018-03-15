Умер Стивен Хокинг: Последние фотографии гениального физика

Весь мир скорбит о смерти одного из самых знаменитых ученых мира. В глобальной сети Интернет появились последние фотографии известного британского физика Стивена Хокинга.

В общем доступе появились последние кадры 76-летнего Стивена Хокинга, которые стали последними в его жизни. На фотокадрах, сделанными папарацци, профессор Хокинг вместе со своими детьми и друзьями находится в британском квартале Мейфэр, который расположен недалеко от центра Лондона. Последние фото Хокинга были сделаны незадолго до Рождества.

Светлана Славянская

Напомним, что всемирно известный физик умер в своем доме в Кембридже рано утром в возрасте 76 лет. Несмотря на тяжелое заболевание и инвалидную коляску, Хокинг продолжал путешествовать по миру, читал лекции и писал научные статьи об основных законах, управляющих Вселенной. Профессор Хокинг объяснил теорию большого взрыва и черные дыры в своей книге-бестселлер «Краткая история времени».