Ученые: После родов у женщин портятся зубы

Группа ученых после длительных исследований пришли к выводу, что с каждым появлением ребенка в семье, у мамы все больше и больше портятся зубы.

Пелагея Лебединская

Эксперты из Гейдельбергского университета проводили исследование в течение многих лет над одной группой женщин и выяснили, что чем больше детей женщина рожает, тем больше идет повреждение ее зубов. Ранее было зафиксировано, что после беременности и родов у матерей страдают кости скелета и зубы, но никто не знал, что до такой степени. В среднем после рождения троих детей одной женщиной, у нее выпадает четыре зуба, а иногда и более. Во время беременности организм матери отдает ребенку много кальция и из-за этого зубы становятся хрупкими и крошатся. После рождения младенца материнский организм постепенно восстанавливается.Ученые рекомендуют всем беременным женщинам не игнорировать стоматологов, а периодически их посещать и предотвращать разрушение зубов, а также употреблять в рацион больше продуктов, содержащих кальций.