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| | Ученые: После родов у женщин портятся зубы

Ученые: После родов у женщин портятся зубы

Сегодня, 08:38
Группа ученых после длительных исследований пришли к выводу, что с каждым появлением ребенка в семье, у мамы все больше и больше портятся зубы.

Ученые: После родов у женщин портятся зубы

 

Эксперты из Гейдельбергского университета проводили исследование в течение многих лет над одной группой женщин и выяснили, что чем больше детей женщина рожает, тем больше идет повреждение ее зубов. Ранее было зафиксировано, что после беременности и родов у матерей страдают кости скелета и зубы, но никто не знал, что до такой степени. В среднем после рождения троих детей одной женщиной, у нее выпадает четыре зуба, а иногда и более. Во время беременности организм матери отдает ребенку много кальция и из-за этого зубы становятся хрупкими и крошатся. После рождения младенца материнский организм постепенно восстанавливается.

Ученые рекомендуют всем беременным женщинам не игнорировать стоматологов, а периодически их посещать и предотвращать разрушение зубов, а также употреблять в рацион больше продуктов, содержащих кальций.
Пелагея Лебединская
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