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| | Ученые: погодные условия на Титане спасут человечество от болезней

Ученые: погодные условия на Титане спасут человечество от болезней

Сегодня, 04:30
Американские ученые полагают, что погодные условия на спутнике Сатурна могут оказаться благоприятными для человечества. Специалисты из NASA сымитировали в лабораторных условиях наводнения этана и дожди из метана.

Ученые: погодные условия на Титане спасут человечество от болезней

 

Моделирование проходило в лабораторном комплексе в Калифорнии. Группа ученых во главе с доктором Морганом смоделировала условия схожие со спутником Сатурна – Титаном. Метановые дожди и наводнения из этана способны уничтожить любое проявление жизни, но ученые опровергли такое мнение. Модель показала, что взаимодействие таких химических соединений приводит к образованию солевидных желез. В последующем они образуют кристаллы, которые по своей структуре больше схожи с земными алмазами.

Специалисты рассказали о том, что взаимодействие метана и этанола способно истребить любые микроорганизмы. Они уверяют, что это позволит избавиться от таких заболеваний как рак или вирус Зика.

Стоит отметить, что Титан единственный, кроме Земли, кто имеет жидкость и плотную атмосферу в Солнечной системе.
Павел Селивёрстов
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