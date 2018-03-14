Ученые выяснили причину возникновения зависимости от соцсетей

Коллектив психологов из Нью-Йорка определил, какие черты характера могут способствовать возникновению зависимости от интернета. Выяснилось, что наиболее подвержены этому люди с ответственным и положительным характером.

Группа психологов из Нью-Йорка исследовали все больше распространяющуюся проблему интернет-зависимости, благодаря чему смогли обозначить группу риска тех людей, которые больше остальных подвержены возникновению зависимости. Оказалось к этой группе относятся коммуникабельные, положительные и ответственные люди, но кроме того зависимость может проявиться при эмоционально неустойчивом характере личности.Психологи подчеркивают, что сама по себе коммуникабельность может и не стать причиной болезненной зависимости от социальных сетей. Такой ее делает невротическое состояние человека, где зависимость от интернета только одним из симптомов.Ранее исследователи из Германии сообщали, что среди увлеченных социальными сетями людей, очень высокий процент страдающих нарциссизмом.