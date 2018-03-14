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| | В России создали астероид и взорвали его лазером

В России создали астероид и взорвали его лазером

Сегодня, 19:59
Российские физики смоделировали падение астероида на Землю. Для такой цели они создали маленькие камни и взорвали их лазером.

В России создали астероид и взорвали его лазером

В процессе опыта российские физики создали модель астероида, куда включили фрагменты каменистых метеоритов небесных тел, достигающих земной атмосферы, свойства астероида удалось скорректировать во время опыта. Луч лазера вначале усиливался до указанной мощности, а далее переходил на астероид в вакууме. За время попыток лазер ударил астероид за 0,5-30 наносекунд.
 
Физики сделали вывод, что уничтожить, к примеру, 200-метровый астероид реально, если разбить на части диаметром в 10 раз и весом в тысячу раз меньше, нежели само космическое тело. Но такой вывод справедлив только для астероидов с размером в 200 метров, ученые намерены изучить на основе реальных эпизодов разные варианты падения таких объектов на планету.

Никита Готский
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