В России создали астероид и взорвали его лазером

В процессе опыта российские физики создали модель астероида, куда включили фрагменты каменистых метеоритов небесных тел, достигающих земной атмосферы, свойства астероида удалось скорректировать во время опыта. Луч лазера вначале усиливался до указанной мощности, а далее переходил на астероид в вакууме. За время попыток лазер ударил астероид за 0,5-30 наносекунд.
В России создали астероид и взорвали его лазеромСегодня, 19:59
В процессе опыта российские физики создали модель астероида, куда включили фрагменты каменистых метеоритов небесных тел, достигающих земной атмосферы, свойства астероида удалось скорректировать во время опыта. Луч лазера вначале усиливался до указанной мощности, а далее переходил на астероид в вакууме. За время попыток лазер ударил астероид за 0,5-30 наносекунд.
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Американские ученые рассказали, какой астероид способен уничтожить Землю. Подробности исследования опубликованы на страницах издания Geophysical Research
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