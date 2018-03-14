В США найден самый старый пистолет в мире

Несколько лет назад во время раскопок около Канна-Крик на границе американских штатов Колорадо и Юта ученые нашли древний пистолет, лишь недавно удалось установить возраст находки. В оружии есть пружинный рычаг известный как «собачка», который был характерен для пистолетов XVI столетия. Возраст находки составляет 500 лет. Ученые предполагают, что пистолет принадлежал испанским колонизатором, а это означает, что колонисты начали освоение земель современного Колорадо на сто лет раньше, чем предполагалось. Также археологи обнаружили остатки средств индивидуальной защиты.
По словам ученым, найденный пистолет является самым старым среди оружия данного вида.