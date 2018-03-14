Ученые: В России будет теплеть в течение всего XXI века

Специалисты проинформировали, что в течение всего XXI века в России будет возрастать потепление. Отметим, что увеличение среднегодовых температур будет быстрее, чем во всем мире.

Анна Котова

Научные работники предоставили документы, в которых говориться, что за последние 10 лет зафиксировано увеличение температур всего на 0,45 градуса, а в европейской части России – на 0,54 градуса. За этот же период на всей Земле потеплело всего на 0,17 градуса. Эксперты уверены, что это связанно с тем, что суша быстрее нагревается, чем океан. Климатолог Андрей Киселев подтвердил данную информацию и заявил, что температура увеличится в Арктике больше, чем в остальных частях планеты.Отметим, что к концу XXI века среднегодовая температура на Земле увеличится на три градуса. Однако, точно предугадать такое не возможно.