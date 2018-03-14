Физики выяснили, откуда берутся странные космические лучи

Ученые провели опыт в лаборатории, применяя установку, которая создает сильные импульсы лазера. Фотоны атакуют маленькие мишени, после чего появляется высокотемпературная плазма, которая генерирует магнитные поля, а они разгоняют частицы до огромной скорости, в результате чего формируется рентгеновское излучение. Ученые провели опыт в лаборатории, применяя установку, которая создает сильные импульсы лазера. Фотоны атакуют маленькие мишени, после чего появляется высокотемпературная плазма, которая генерирует магнитные поля, а они разгоняют частицы до огромной скорости, в результате чего формируется рентгеновское излучение.

Физики смоделировали взаимопересечение кометы с солнечным ветром, обладающим частицами ионов. В итоге появился аналог солнечного ветра, который оказывал влияние на шар, температура электронов поднималась до миллиона градусов в плазме и они начинали выпускать рентгеновские лучи.

Никита Готский

Физики рассказали, отчего кометы излучают рентгеновскую радиацию. Она выделяется во время столкновения ветра с комой: облаком газа и пыли.