Физики выяснили, откуда берутся странные космические лучи

Ученые провели опыт в лаборатории, применяя установку, которая создает сильные импульсы лазера. Фотоны атакуют маленькие мишени, после чего появляется высокотемпературная плазма, которая генерирует магнитные поля, а они разгоняют частицы до огромной скорости, в результате чего формируется рентгеновское излучение.
Физики выяснили, откуда берутся странные космические лучиСегодня, 19:53
Космическое излучение может ликвидировать марсианских поселенцев. Об этом рассказали российские физики.
Плутон похож как на комету, так и на планету, - сообщают ученые. К таким выводам пришли научные деятели из Принстонского университета астрофизических наук и
Ученые научились контролировать движение, которое совершают электроны внутри молекул. Об этом сообщили западные научные издания.