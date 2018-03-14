Созданная учеными целлюлозная пленка в 30 раз белее бумаги

Благодаря изучению хитинового покрова самого белого в мире жука Cyphochilus, удалось создать материал в 20-30 раз белее наиболее искусственно осветлённой бумаги. Пленка была создана по аналогии с хитиновыми нитями в панцире жука, но из целлюлозы.

Специалисты из Великобритании и Финляндии смогли создать уникальную пленку из целлюлозных нитей, обладающую высокой отражающей способностью. Это делает ее в 20-30 раз искусственно отбеленной бумаги.В создании материала подобной структуры специалистам помогало изучение панциря жука Cyphochilus, хитиновая структура которого также обеспечивала ему чрезвычайную степень белизны. Взяв в качестве примера расположение хитиновых волокон при воспроизведении материала из целлюлозы, ученые смогли достигнуть желаемых результатов.

Полученные целлюлозные пленки имеют толщину около 150 нанометров. Специалисты надеются, что в будущем данный материал можно применить в создании отражающих биосовместимых покрытий и красок.