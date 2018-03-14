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| | Созданная учеными целлюлозная пленка в 30 раз белее бумаги

Созданная учеными целлюлозная пленка в 30 раз белее бумаги

Сегодня, 19:30
Благодаря изучению хитинового покрова самого белого в мире жука Cyphochilus, удалось создать материал в 20-30 раз белее наиболее искусственно осветлённой бумаги. Пленка была создана по аналогии с хитиновыми нитями в панцире жука, но из целлюлозы.

Созданная учеными целлюлозная пленка в 30 раз белее бумаги

 

Специалисты из Великобритании и Финляндии смогли создать уникальную пленку из целлюлозных нитей, обладающую высокой отражающей способностью. Это делает ее в 20-30 раз искусственно отбеленной бумаги.

В создании материала подобной структуры специалистам помогало изучение панциря жука Cyphochilus, хитиновая структура которого также обеспечивала ему чрезвычайную степень белизны. Взяв в качестве примера расположение хитиновых волокон при воспроизведении материала из целлюлозы, ученые смогли достигнуть желаемых результатов.

Созданная учеными целлюлозная пленка в 30 раз белее бумаги

 

Полученные целлюлозные пленки имеют толщину около 150 нанометров. Специалисты надеются, что в будущем данный материал можно применить в создании отражающих биосовместимых покрытий и красок.
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