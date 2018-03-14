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| | NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons

NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons

Сегодня, 18:52
14 марта NASA впервые предложила вариант имени для карликовой планеты, к которой направляется зонд New Horizons – Ультима Туле. Название делает отсылку к древнегреческой мифологии, где существовал мифический остров под названием Туле.

NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons

 

Карликовая планета, которая с момента ее обнаружения носит техническое название MU69, может получить новое имя от NASA – Ультима Туле или просто Ультима. В настоящий момент зондом New Horizons проделано две трети пути к данной планете, а достигнуть ее он сможет уже в начале 2019 года.

Ученые полагают, что как и мифический древнегреческий остров Туле, планета станет границей познания вселенной человечеством, по крайней мере, на современном этапе. Ультима Туле будет самым далеким из всех известных исследователям космоса объектов, который когда-либо посещался земным летающим кораблем.

Летом этого года New Horizons уже передаст первые фотоснимки планеты, и именно в этот период зонд выйдет из спящего режима и начнет настраивать научные инструменты.
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