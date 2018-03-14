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| | Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК

Сегодня, 20:30
Эксперты из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США заявили, что секс может менять структуру ДНК человека. Сведения об этом хранятся в ядре клетки хромосом и видоизменяются по мере того, как проходит половая активность, как сообщает VistaNews.

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК

 

Специалисты под руководством Джейкопа Софткина определили, что в генетической базе данных клеток человек уделено место и тому, как происходит секс, с какой частотой и какой он по качеству. Некоторые митохондрии и пластины содержали клетки, отличающиеся именно тем, что там хранились сведения об интимной части отношений.

Эксперты изучили часть эукариот растений, найдя там данные про спаривание. Задействовав инновационное оборудование, учёные из Университета Джона Хопкинса и у человека такое нашли. Чтобы проверить свои результаты, эксперты задействовали 230 добровольцев, ведущих половую жизнь по разным графикам. У тех, кто не занимался сексом 6 месяцев, клетки с информацией о нём отсутствовали. Практическая польза такого исследования, как считают эксперты, в том, что это может помочь при дальнейшем изучении предотвращать заболевания, возникающие на уровне ДНК.

Ирина Летинская
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