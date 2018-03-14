Учёные определили звучание музыки инопланетян

Эксперты под руководством Винсента Чунга провели анализ
того, как мозг человека может реагировать на музыку инопланетян. Также учёные
сочинили композицию, которая могла бы быть хитом у пришельцев, как сообщает «Версия.Инфо».
Для своих экспериментов специалисты уделиои внимание зоне
Брока – с её помощью человек может говорить. Работа данного участка мозга
происходит, когда имеет место речь или её прослушивание, а активность
поднимается, если нарушаются заученные правила. Именно на этом принципе и
основывались эксперты в своих наблюдениях.
По мнению доктора Чунга, инопланетяне могут создавать
музыкальное произведение примерно так же, как и люди. Эксперты комбинировали
триплеты, объединяя их так, чтобы в любую сторону одинаково читалось. Потом
спрашивали о полученном результате музыкантов, а далее проверили, что вышло, с
помощью МРТ. Оказалось, что чем страннее казались воспроизводимые звуки, тем
активнее вела себя зона Брока. Исходя из этого, эксперты сделали выводы, что
хиты инопланетян, если таковые есть, покажутся людям какой-то раздражающей
какофонией.
Ирина Летинская