Учёные определили звучание музыки инопланетян

Эксперты под руководством Винсента Чунга провели анализ того, как мозг человека может реагировать на музыку инопланетян. Также учёные сочинили композицию, которая могла бы быть хитом у пришельцев, как сообщает «Версия.Инфо».

Для своих экспериментов специалисты уделиои внимание зоне Брока – с её помощью человек может говорить. Работа данного участка мозга происходит, когда имеет место речь или её прослушивание, а активность поднимается, если нарушаются заученные правила. Именно на этом принципе и основывались эксперты в своих наблюдениях.

По мнению доктора Чунга, инопланетяне могут создавать музыкальное произведение примерно так же, как и люди. Эксперты комбинировали триплеты, объединяя их так, чтобы в любую сторону одинаково читалось. Потом спрашивали о полученном результате музыкантов, а далее проверили, что вышло, с помощью МРТ. Оказалось, что чем страннее казались воспроизводимые звуки, тем активнее вела себя зона Брока. Исходя из этого, эксперты сделали выводы, что хиты инопланетян, если таковые есть, покажутся людям какой-то раздражающей какофонией.

Ирина Летинская