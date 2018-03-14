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| | Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

Сегодня, 18:06
Стивен Хокинг, физик из Великобритании, ушел из жизни в 76 лет. Физик шесть раз говорил о конце света, и каждый раз обосновано высказывал причины, приведшие к этому.

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

 

Близкий контакт с пришельцами. В 2010 году Стивен Хокинг в документальном фильме заявил, что встреча с представителями инопланетной расы может быть опасной для человечества. Пришельцы могут претендовать на ресурсы Земли или захотят завоевать планеты, до которых смогут долететь.

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

 

Бозон Хиггса. В 2014 году физик сказал, что эксперименты с бозоном Хиггса могут привести к тому, что полностью исчезнет время и пространство. Дело в том, что бозон Хиггса в нестабильном состоянии может полностью разрушить вакуум. Теория о квантовом распаде вакуума, которая легла в основу высказывания ученого, гласит, что сам вакуум состоит из разных энергетических уровней, а также может быть ложным и истинным. Наша Вселенная располагается в стабильном отрезке времени, но с меньшим энергетическим потенциалом. В результате экспериментов наша Вселенная может перейти в другое физическое состояние из-за разлома вакуума.

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

 

Восстание машин. Разработки полноценного искусственного интеллекта приведет к тому, что человечество окажется на грани вымирания. Дело в том, что машины, обладающие такими способностями, лишат миллионов людей рабочих мест.

Новая планета. В 2016 Стивен Хиккинг сделал предсказание, что человечество не сможет пережить следующее тысячелетие. По мнению физика, причиной для гибели станет ядерная война, искусственный интеллект и генетически модифицированный вирус. Климатический коллапс Решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату приведет к катастрофе. В этом случае климат подвергнется полному изменению. Игнорирование проблем станет причиной того, что Земля превратиться в Венеру и в итоге на планете будет «теплица». Сейчас планета приблизилась к точке не возврата, когда глобальное потепление станет необратимым.

Столетия для человечества. Также Стивен Хоккинг предсказал, что срок жизни человечества сократится, примерно к 2600 году людей не будет на планете. Причиной для такого станет то, что количество населения увеличится в разы, следовательно, потребление энергии возрастет.
Анна Котова
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