Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

Стивен Хокинг, физик из Великобритании, ушел из жизни в 76 лет. Физик шесть раз говорил о конце света, и каждый раз обосновано высказывал причины, приведшие к этому.

Близкий контакт с пришельцами. В 2010 году Стивен Хокинг в документальном фильме заявил, что встреча с представителями инопланетной расы может быть опасной для человечества. Пришельцы могут претендовать на ресурсы Земли или захотят завоевать планеты, до которых смогут долететь.

Бозон Хиггса. В 2014 году физик сказал, что эксперименты с бозоном Хиггса могут привести к тому, что полностью исчезнет время и пространство. Дело в том, что бозон Хиггса в нестабильном состоянии может полностью разрушить вакуум. Теория о квантовом распаде вакуума, которая легла в основу высказывания ученого, гласит, что сам вакуум состоит из разных энергетических уровней, а также может быть ложным и истинным. Наша Вселенная располагается в стабильном отрезке времени, но с меньшим энергетическим потенциалом. В результате экспериментов наша Вселенная может перейти в другое физическое состояние из-за разлома вакуума.

Анна Котова

Восстание машин. Разработки полноценного искусственного интеллекта приведет к тому, что человечество окажется на грани вымирания. Дело в том, что машины, обладающие такими способностями, лишат миллионов людей рабочих мест.В 2016 Стивен Хиккинг сделал предсказание, что человечество не сможет пережить следующее тысячелетие. По мнению физика, причиной для гибели станет ядерная война, искусственный интеллект и генетически модифицированный вирус. Климатический коллапс Решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату приведет к катастрофе. В этом случае климат подвергнется полному изменению. Игнорирование проблем станет причиной того, что Земля превратиться в Венеру и в итоге на планете будет «теплица». Сейчас планета приблизилась к точке не возврата, когда глобальное потепление станет необратимым.Также Стивен Хоккинг предсказал, что срок жизни человечества сократится, примерно к 2600 году людей не будет на планете. Причиной для такого станет то, что количество населения увеличится в разы, следовательно, потребление энергии возрастет.