Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

Близкий контакт с пришельцами. В 2010 году Стивен Хокинг в документальном фильме заявил, что встреча с представителями инопланетной расы может быть опасной для человечества. Пришельцы могут претендовать на ресурсы Земли или захотят завоевать планеты, до которых смогут долететь.
Бозон Хиггса. В 2014 году физик сказал, что эксперименты с бозоном Хиггса могут привести к тому, что полностью исчезнет время и пространство. Дело в том, что бозон Хиггса в нестабильном состоянии может полностью разрушить вакуум. Теория о квантовом распаде вакуума, которая легла в основу высказывания ученого, гласит, что сам вакуум состоит из разных энергетических уровней, а также может быть ложным и истинным. Наша Вселенная располагается в стабильном отрезке времени, но с меньшим энергетическим потенциалом. В результате экспериментов наша Вселенная может перейти в другое физическое состояние из-за разлома вакуума.
Восстание машин. Разработки полноценного искусственного интеллекта приведет к тому, что человечество окажется на грани вымирания. Дело в том, что машины, обладающие такими способностями, лишат миллионов людей рабочих мест.
Новая планета. В 2016 Стивен Хиккинг сделал предсказание, что человечество не сможет пережить следующее тысячелетие. По мнению физика, причиной для гибели станет ядерная война, искусственный интеллект и генетически модифицированный вирус. Климатический коллапс Решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату приведет к катастрофе. В этом случае климат подвергнется полному изменению. Игнорирование проблем станет причиной того, что Земля превратиться в Венеру и в итоге на планете будет «теплица». Сейчас планета приблизилась к точке не возврата, когда глобальное потепление станет необратимым.
Столетия для человечества. Также Стивен Хоккинг предсказал, что срок жизни человечества сократится, примерно к 2600 году людей не будет на планете. Причиной для такого станет то, что количество населения увеличится в разы, следовательно, потребление энергии возрастет.