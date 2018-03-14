Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.

Виктория Озерова

В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений. Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия. Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру.Напомним, что Стивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.