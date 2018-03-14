Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

Сегодня, 17:25
Стивен Хокинг, несмотря на значительный вклад в современную науку, ни разу не был удостоен Нобелевской премии. Сотрудник Стокгольмского университета профессор Эдвард Мертсель попытался объяснить такое явление.

Шведский профессор рассказал, почему Хокинг не получил Нобелевскую премию

 

В эфире Шведского радио об особенностях открытий Стивена Хокинга рассказал Эдвард Мертсель. Профессор акцентировал внимание на том, что ни одно из них так и не нашло подтверждений в виде конкретных наблюдений. Именно поэтому, считает шведский профессор, английский ученый так и не был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. Не мог Хокинг получить награду и за общий вклад в науку, пояснил Мертсель, так как ее присуждают лишь за конкретные открытия. Эдвард Мертсель отметил, что, возможно, в будущем удастся доказать «излучение Хокинга» путем лабораторных исследований, если ученые смогут создать черную дыру.

Напомним, что Стивен Хокинг скончался сегодня в своем доме в Кембридже.
Виктория Озерова
Новости по теме
Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир
Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир

Сегодня скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Российский исследователь Алексей Старобинский, лично знавший английского ученого, поделился

Стивен Хокинг предрек гибель человечества в ближайшие 1000 лет
Стивен Хокинг предрек гибель человечества в ближайшие 1000 лет

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг предрек гибель человечества в ближайшую тысячу лет. По мнению ученого, причиной катастрофы станет ядерный конфликт,

Стивен Хокинг назвал человека, которому обязан за свои достижения в области науки
Стивен Хокинг назвал человека, которому обязан за свои достижения в области науки

Стивен Хокинг, известный физик-теоретик из Британии, рассказал, что любовь к науке ему привил учитель математики Дикране Тахте. Обращение Хокинга, которое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости