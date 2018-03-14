Ученые: снимки "до и после" отрицательно влияют на худеющих людей

Специалисты требуют запретить изображения, отображающие процесс похудения «до и после». Свое заявление они сделали на основе анализа снимков с участием полных и худеющих людей.

Павел Селивёрстов

Психологом и диетологам удалось выяснить, что фотографии, показывающие результаты похудения, способны довести человека до депрессии или стать причиной суицида. Причина кроется в том, что для данного рода публикаций подходят не все снимки, а только специально отобранные. Зачастую берутся такие изображения, где преображается не только фигура человека, но и его внешность, что очень редко сходится с реальностью. Нередки случаи, когда результаты подкреплены сообщением о том, что результат достигнут за максимально короткие сроки.При учете индивидуальной физиологии такое похудение возможно для малого числа людей. Люди, которым не удалось быстро достигнуть схожего результата, разочаровываются в себе и набирают еще больший вес. Иногда последствия такого рода могут привести к непоправимым вещам. Стоит отметить и то, что снимки унижают достоинство тех, кому не удается похудеть, а также искажают понятия о правильной фигуре.