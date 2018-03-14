Физики изобрели термометр для измерения температуры в наноматериалах

Физики из США открыли способ измерения температуры до 1300 градусов по шкале Цельсия на одном нанометре материи при использовании спектроскопии энергетического излучения электронов. Теперь можно фиксировать температуру положительной и отрицательной энергетической области – то есть можно как по потерянной, так и по полученной материалом энергии. Ранее получить сведения о температуре наноматериала можно было только после его нагревания и анализа спектра потери энергии.
Ученые пришли к выводу, что для анализа температурных спектров могут требоваться только методы из статистической физики, без использования калибровки, или линейное измерение представленных параметров исследуемого спектра. Новый способ предоставляет физикам большие возможности в измерении температуры наноматериалов, чем метод локальных температурных измерений при нагревании.