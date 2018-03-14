Физики изобрели термометр для измерения температуры в наноматериалах

Физики изобрели новый способ получать температурные показатели в наноматериалах. В основе его лежит использование термометра, спектроскопирующего энергетическую потерю электронов.

Физики из США открыли способ измерения температуры до 1300 градусов по шкале Цельсия на одном нанометре материи при использовании спектроскопии энергетического излучения электронов. Теперь можно фиксировать температуру положительной и отрицательной энергетической области – то есть можно как по потерянной, так и по полученной материалом энергии. Ранее получить сведения о температуре наноматериала можно было только после его нагревания и анализа спектра потери энергии.Ученые пришли к выводу, что для анализа температурных спектров могут требоваться только методы из статистической физики, без использования калибровки, или линейное измерение представленных параметров исследуемого спектра. Новый способ предоставляет физикам большие возможности в измерении температуры наноматериалов, чем метод локальных температурных измерений при нагревании.