Учёные поведали о роли движений младенцев в утробе

Специалисты рассказали о том, что уже во втором триместре восторг родителей могут вызывать движения малыша в утробе. Учёные поведали о том, какую роль в развитии младенца имеют его беспорядочные, на первый взгляд, движения.

Александр Вест

Эксперты, представляющие дублинский Тринити-колледж, заявили о том, что движение младенцев в утробе является важным признаком правильного развития малыша. По словам специалистов, младенец в утробе производит различные движения для того, чтобы развитие суставов и костей плода проходило без каких-либо осложнений. Эксперты выяснили, что некоторые взаимодействия в организме малыша на молекулярном уровне могут быть активированы лишь посредством движения различными конечностями, а иногда и всем телом.С помощью движений плод стимулирует правильное развитие тканей в организме, которые получают своевременные сигналы относительно дальнейшего роста. Медики замечают, что редкое движение плода в утробе может свидетельствовать о различных отклонениях в его развитии.