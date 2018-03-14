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| | Учёные поведали о роли движений младенцев в утробе

Учёные поведали о роли движений младенцев в утробе

Сегодня, 16:50
Специалисты рассказали о том, что уже во втором триместре восторг родителей могут вызывать движения малыша в утробе. Учёные поведали о том, какую роль в развитии младенца имеют его беспорядочные, на первый взгляд, движения.

Учёные поведали о роли движений младенцев в утробе

 

Эксперты, представляющие дублинский Тринити-колледж, заявили о том, что движение младенцев в утробе является важным признаком правильного развития малыша. По словам специалистов, младенец в утробе производит различные движения для того, чтобы развитие суставов и костей плода проходило без каких-либо осложнений. Эксперты выяснили, что некоторые взаимодействия в организме малыша на молекулярном уровне могут быть активированы лишь посредством движения различными конечностями, а иногда и всем телом.

С помощью движений плод стимулирует правильное развитие тканей в организме, которые получают своевременные сигналы относительно дальнейшего роста. Медики замечают, что редкое движение плода в утробе может свидетельствовать о различных отклонениях в его развитии.
Александр Вест
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