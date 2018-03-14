Физики наложили строгие ограничения на массу гравитонов

Физики-теоретики из Италии и Германии рассмотрели теорию по биометрической гравитации, в которой обычный метрический тензор дополняется благодаря стерильному. Также они показали, что в этой теории детекторы гравитационных волн должны регистрировать не в единичном числе, а как два последовательных сигнала, разделенных небольшими промежутками времени.

Николай Офицеров

Используя существующие экспериментальные данные, ученые смогли таким образом определить массу гравитонов, а также угол смешивания теории. Статья, посвященная этому, появилась на страничке журнала Physical Review.Если же гравитоны, это гипотетические переносчики гравитационного взаимодействия, то они имеют массу и скорость гравитационных волн, что будет отличаться от скорости света. Одной из наиболее продуманных теорий массивных гравитонов, которые не противоречат экспериментальным наблюдениям, является теория по биометрической гравитации. В этой модели, описывающей геометорию пространства-времени, как утверждают ученые, к обычным гравитонам и метрическому тензору добавляется еще один, стерильный тензор, который отвечает за еще один тип гипотетических частиц.Сам по себе этот тензор себя никак не проявляет, однако он связан с обычным метрическим тензором и позволяет реализовать механизм Штюкельберга, который является аналогом механизма Хиггса и придает гравитонам массу.