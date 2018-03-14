Ученые установили различие между крокодилами и аллигаторами

Ученые из Японии после долгого изучения рептилий установили, что у аллигаторов задние лапы намного короче, чем у их сородичей - крокодилов.

Пелагея Лебединская

Группа японских ученых изучила скелеты 120 рептилий, в результате чего эксперты обнаружили еще один признак различия между аллигатором и крокодилом, ранее еще не известный. Они заметили, что кости задних лап, таза и позвонки аллигатора намного меньше и короче, чем у его сородича крокодила. В живой природе этого различия конечно же не заметно, однако это объясняет тот факт, почему маленькие особи крокодилов умеют бегать, а детеныши аллигаторов нет.Отметим, ранее также было установлено, что у крокодилов более вытянута морда, чем у аллигаторов. Также зубы аллигаторов всегда торчат наружу, а у крокодилов нет.