Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой
| | Ученые установили различие между крокодилами и аллигаторами

Ученые установили различие между крокодилами и аллигаторами

Сегодня, 16:12
Ученые из Японии после долгого изучения рептилий установили, что у аллигаторов задние лапы намного короче, чем у их сородичей - крокодилов.

Ученые установили различие между крокодилами и аллигаторами

 

Группа японских ученых изучила скелеты 120 рептилий, в результате чего эксперты обнаружили еще один признак различия между аллигатором и крокодилом, ранее еще не известный. Они заметили, что кости задних лап, таза и позвонки аллигатора намного меньше и короче, чем у его сородича крокодила. В живой природе этого различия конечно же не заметно, однако это объясняет тот факт, почему маленькие особи крокодилов умеют бегать, а детеныши аллигаторов нет.

Отметим, ранее также было установлено, что у крокодилов более вытянута морда, чем у аллигаторов. Также зубы аллигаторов всегда торчат наружу, а у крокодилов нет.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
78 крокодилов сбежали из китайского зоопарка
78 крокодилов сбежали из китайского зоопарка

Стало известно, что в провинции Сучань, в Китае, за пределы зоопарка выбрались более семи десятков рептилий. Сообщается, что большинство из них вернули в

Строение черепа дельфинов и крокодилов имеет много общего – Ученые
Строение черепа дельфинов и крокодилов имеет много общего – Ученые

Строение черепа дельфинов и крокодилов имеет много общего. К таким неожиданным выводам пришли биологи из австралийского университета.

Ученые рассказали о секретах охоты крокодилов
Ученые рассказали о секретах охоты крокодилов

В ходе проведенных исследований ученым из университета Западной Австралии удалось раскрыть секрет успешной охоты крокодилов. Оказалось, что в отличие от

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости