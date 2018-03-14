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| | Археоптериксы могли летать миллионы лет назад, как курицы

Археоптериксы могли летать миллионы лет назад, как курицы

Сегодня, 16:09
Археоптериксы могли летать, так как это делают современные курицы. Об этом заявили французские ученые.

Археоптериксы могли летать миллионы лет назад, как курицы

 

Изучив останки животных, ученые поняли, что археоптериксы являлись схожими с нынешними летающими курицами. Крылья давали возможность этим созданиям взлетать на непродолжительное время в воздух на случай опасности, как делают курицы и фазаны, но продолжительные перелеты они не могли совершать.

Согласно данным палеонтологов, все это свидетельствует о том, что земные обитатели умели летать на десятки миллионов лет ранее, нежели предполагалось прежде. Пока ученые не сумели выяснить, каким образом взлетали археоптериксы, потому как строение крыльев не позволяло им летать так, как это делают ныне обычные пернатые.

Ранее в Испании ученые обнаружили отпечатки тела птенца, жившего 127 миллионов лет назад. Данная находка помогла и раскрыть тайны эволюции.
Никита Готский
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