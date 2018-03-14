Эксперты: посещение гостиницы улучшает сексуальную жизнь

Пары в Японии часто прибегают к услугам так называемых «отелей любви». Американский терапевт рассказал, как заведения такого рода могут улучшить сексуальную жизнь.

Павел Селивёрстов

Первая «любовная гостиница» появилась в Японии еще в 1968, с тех пор отели для краткосрочного пребывания пользуются популярностью. Заведения предоставляют площадки для взрослых, которые хотят осуществить свои сексуальные фантазии. Парам предлагаются различные условия, такие как кабинет врача, подводные пещеры, сцены из аниме-мультфильмов и множество других возможных декораций.В Японии часто проживает более чем одно поколение в одном доме. По словам экспертов, гостиницы такого рода помогают разнообразить сексуальную жизнь, воплотить в реальность фантазии, которые были ограничены проживающими рядом людьми. Отели полностью конфиденциальны, некоторые из них предоставляют возможность оплаты без контакта с работниками. Также они исключают возможность столкновения с другими людьми.Специалисты уверяют, что данные условия позволяют почувствовать себя раскованней, что ведет к улучшению сексуальной жизни.