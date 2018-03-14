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| | Российские ученые придумали дисплей будущего

Российские ученые придумали дисплей будущего

Сегодня, 15:41
Специалисты МГУ создали новый жидкокристаллический материал, с помощью которого человеческий глаз будет усреднять цвет не в пространстве, а во времени. Его предполагают использовать для дисплеев с высоким разрешением и яркостью.

Российские ученые придумали дисплей будущего

 

Ученые МГУ объявили о новом открытии. Специалистам удалось создать новый материал для экранов будущего. Обычно изображения на дисплее сформированы пикселями, которые разделены на три равные области по цветам. В зависимости от фильтра, покрывающего стекла и кристаллы, и определяется цвет. К стеклам подведены электроды. При отсутствии напряжения молекулы в кристаллах образуют спираль. Цвет на дисплеях создает светодиодная подсветка.

Разработка специалистов МГУ имеет упорядоченную структуру в широком диапазоне температур, а цвета на ней могут вспыхивать по всей панели экрана. Пиксели при этом «закрываются» и «открываются» намного быстрее.
Виктория Озерова
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