«Роскосмос» оплошал при запуске рекордного для России количества спутников

Российское Космическое агентство «Роскосмос» провело один из наиболее провальных запусков малых спутников. Именно он должен был показать всем космическую мощь и потенциал Российской Федерации, но американские заказчики из Astro Digital не только не впечатлились, но и потребовали судебного разбирательства – специалисты «Роскосмоса» нанесли им материальный ущерб.

Дарья Светозарова

Два спутника американской компании - Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2 – вышли из строя и не были выведены на орбиту российским разгонным блоком «Фрегат». Однако в российском Космическом агентстве провал при запуске не признали и заявили, что процедура прошла успешно. Американцы, однако, сумели доказать, что спутники повредил гидразин, который вылился из «Фрегата» и воспламенился. Повредились не только Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, но и еще десять аппаратов. Всего на орбиту должны были вывести 73 спутника.«Роскосмос» попытался дистанцироваться от неисправным спутников, заявляя о своей непричастности. Однако эксперты Astro Digital привели аргументы в поддержку версии об утечке гидразина.Запуск проводился летом прошлого года и обещал стать самым масштабным, однако оказался для российской компании самым провальным. Теперь иностранные заказчики, по мнению аналитиков, не так охотно будут пользоваться услугами «Роскосмоса».