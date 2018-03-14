Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой Валерий Меладзе не разрешает петь в доме Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе Маколей Калкин назвал своего любимого персонажа «Симпсонов» Стюардесса "убила" собаку, поместив ее на багажную полку Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг
| | Известный археолог попался на подделывании находок

Известный археолог попался на подделывании находок

Сегодня, 15:05
Археолога Джеймса Малларта обвинили в фальсификации находок. Спустя шесть лет после смерти ученого его коллега Эберхард Цанггер обнаружил и обнародовал доказательства обмана.

Известный археолог попался на подделывании находок

 

Известный во всем мире археолог Джеймс Малларт еще при жизни был фигурантом нескольких скандалов с подделыванием археологических предметов. Спустя шесть лет после смерти ученого вскрылась еще одна его махинация. Осенью прошлого года Эберхард Цанггер анонсировал публикацию расшифровки древней надписи из турецкой деревни Бейкея. Перевод с лувийского языка сделал нидерландский лингвист Фред Вудхузен. В результате, ученые засомневались в подлинности надписи, а Цанггер с сыном Малларта обследовали его квартиру.

Известный археолог попался на подделывании находок

 

В жилище Малларта обнаружили сланцевые пластинки, на которых археолог делал наброски фресок из Бейкея. Также Цанггер нашел доказательства того, что Малларт изучал лувийский язык, что означает, что надпись подделал он сам.
Виктория Озерова
Новости по теме
За 2016 год в Москве обнаружено 16 новых археологических артефактов
За 2016 год в Москве обнаружено 16 новых археологических артефактов

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев констатировал рост количества находок на площадках для раскопок в столице и Подмосковье. Согласно заявлению ученого,

В Германии любитель-археолог нашел
В Германии любитель-археолог нашел "сокровища нибелунгов"

Археологу-любителю из Германии удалось найти склад вещей, которые, вероятней всего, связаны с "сокровищами нибелунгов". Об этом стало известно из

Археолог нашел в Берлине подземный тоннель времен холодной войны
Археолог нашел в Берлине подземный тоннель времен холодной войны

Немецкий археолог Торстен Дресслер, при раскопках древнего тротуара в Берлине, обнаружил в фундаменте разрушенного здания современную дверь, которая вела в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости