Известный археолог попался на подделывании находок

Археолога Джеймса Малларта обвинили в фальсификации находок. Спустя шесть лет после смерти ученого его коллега Эберхард Цанггер обнаружил и обнародовал доказательства обмана.

Известный во всем мире археолог Джеймс Малларт еще при жизни был фигурантом нескольких скандалов с подделыванием археологических предметов. Спустя шесть лет после смерти ученого вскрылась еще одна его махинация. Осенью прошлого года Эберхард Цанггер анонсировал публикацию расшифровки древней надписи из турецкой деревни Бейкея. Перевод с лувийского языка сделал нидерландский лингвист Фред Вудхузен. В результате, ученые засомневались в подлинности надписи, а Цанггер с сыном Малларта обследовали его квартиру.

Виктория Озерова

В жилище Малларта обнаружили сланцевые пластинки, на которых археолог делал наброски фресок из Бейкея. Также Цанггер нашел доказательства того, что Малларт изучал лувийский язык, что означает, что надпись подделал он сам.