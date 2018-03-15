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| | Ученые разработали способ контролируемого смещения фокуса лазерного пучка

Ученые разработали способ контролируемого смещения фокуса лазерного пучка

Сегодня, 07:40
Американские физики создали метод координируемого смещения фокуса лазерного луча со скоростями, близкими к скорости света. Способ основан на аберрации дисперсии света.

Ученые разработали способ контролируемого смещения фокуса лазерного пучка

 

Специалисты Рочестерского университета, США, под предводительством Дастина Фрулы разработали новый способ смещения фокуса лазерного пучка. Управлять таким смещением ученые предложили при помощи хроматической аберрации. Для этого исследователи запустили очень короткий лазерный импульс с изменением длины волны на 9 нанометров. Для сосредоточивания ученые воспользовались дифракционной линзой, ширина бороздок которой сокращалась до краев. Из-за отклонения с дисперсией света волны концентрируются на разном отдалении от линзы, а фокус перемещается, и расположение пика максимальной напряженности меняется.

Открытие собираются использовать для ускорения фотонов или ослабления появляющеймя в лазерном луче дефазировки.
Виктория Озерова
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