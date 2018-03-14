NASA: Древние ацтеки могли переехать на Марс

Уфологи снова сделали громкое заявление касательно Марса. Теперь они обнаружили там монумент Бога ацтеков.

Изучая поверхность Красной планеты, уфологи обнаружили старинные памятники, которые могут говорить о том, что на Марсе ранее кипела жизнь. Исследователи считают, что найденный объект имеет прямое отношение к статуе древнего Бога индейского племени ацтеков.

Никита Готский

Абсолютно согласен с такими материалами и известный уфолог Скотт Уоринг. По его мнению, эта важная находка поможет раскрыть подробности жизни, существовавшей на Марсе миллионы лет назад, когда NASA изо всех сил пытается скрыть от людей факт присутствия представителей внеземных цивилизаций во Вселенной. К слову, не так давно Уоринг нашел на поверхности Марса следы йети, теперь он намерен внимательно изучить их.