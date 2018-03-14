В Сети опубликовали видео «вулканической червоточины» в Земле

Сотрудники Европейского космического агентства разместили в открытом доступе на собственном сайте видеоролик с кадрами так называемой «вулканической червоточины». Подземная пещера Куэва-де-лос-Вердес имеет форму трубы и находится в Испании на острове Лансарот. Спроектировано изображение подземной трубы пещеры было при использовании технологии 3D-моделирования.
В Сети опубликовали видео «вулканической червоточины» в ЗемлеСегодня, 14:29
NASA обнаружило на поверхности Плутона многочисленные червоточины. Об этом сообщило издание Dailymail.
Ученые из агентства Venus Express сообщают, что на Венере обнаружены новые доказательства вулканической активности. К таким выводам исследователи пришли во
Ученые не хотят останавливаться на своих научных достижениях и в будущем планируют из вулканической энергии создавать экологически чистое топливо для машин.