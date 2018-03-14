В Сети опубликовали видео «вулканической червоточины» в Земле

В Сети опубликован видеоролик испанской «вулканической червоточины», которая расположена в Земле на острове Лансарот. Эта подземная пещера, имеющая форму трубы, получила название Куэва-де-лос-Вердес.





Аналоги испанской «вулканической червоточины» найдены на Марсе и Луне. Исследователи предполагают, что данные подземные образования способны обеспечить безопасное место существования для людей, если возникнет такая необходимость. Благоприятные температурные условия помогут переждать под землей, например, период интенсивного космического излучения или спастись от метеоритного дождя.

Сотрудники Европейского космического агентства разместили в открытом доступе на собственном сайте видеоролик с кадрами так называемой «вулканической червоточины». Подземная пещера Куэва-де-лос-Вердес имеет форму трубы и находится в Испании на острове Лансарот. Спроектировано изображение подземной трубы пещеры было при использовании технологии 3D-моделирования.