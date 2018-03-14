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| | Умер Стивен Хокинг: Мировые звезды простились с легендарным ученым

Умер Стивен Хокинг: Мировые звезды простились с легендарным ученым

Сегодня, 13:56
Весь мир и научное сообщество скорбит о смерти великого ученого-физика Стивена Хокинга. Мировые ученые и астронавты выразили слова соболезнования родным и поклонникам ученого.

Умер Стивен Хокинг: Мировые звезды простились с легендарным ученым

 

Канадский лётчик-испытатель Кристофер Остин Хэдфилд сообщил, что сотрудничал с легендарным Стивеном Хокингом. По словам ученого, Хокинг многому научил его и заявил, что мир лишился удивительного человека. Научный деятель Стивен Краусс заявил: «Стивен Хокинг сражался с болезнью и смог приручил Космос. Хокинг показал, что значит быть настоящим человеком».

Сотрудники американского NASA в официальном аккаунте в Twitter написали: «Светлая память Стивену Хокингу, известному физику и послу науки. Его теории открыли нам возможности для изучения не только всего мира, но и космоса». Коллега ученого Скотт Келли сообщил, что смерть Хокинга является «потерей для всего человечества». Режиссёр Эррол Моррис признался, что Стивен Хокинг был уникальным самородком и миру его будет не хватать.
Светлана Славянская
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