Умер Стивен Хокинг: Мировые звезды простились с легендарным ученым

Весь мир и научное сообщество скорбит о смерти великого ученого-физика Стивена Хокинга. Мировые ученые и астронавты выразили слова соболезнования родным и поклонникам ученого.

Светлана Славянская

Канадский лётчик-испытатель Кристофер Остин Хэдфилд сообщил, что сотрудничал с легендарным Стивеном Хокингом. По словам ученого, Хокинг многому научил его и заявил, что мир лишился удивительного человека. Научный деятель Стивен Краусс заявил: «Стивен Хокинг сражался с болезнью и смог приручил Космос. Хокинг показал, что значит быть настоящим человеком».Сотрудники американского NASA в официальном аккаунте в Twitter написали: «Светлая память Стивену Хокингу, известному физику и послу науки. Его теории открыли нам возможности для изучения не только всего мира, но и космоса». Коллега ученого Скотт Келли сообщил, что смерть Хокинга является «потерей для всего человечества». Режиссёр Эррол Моррис признался, что Стивен Хокинг был уникальным самородком и миру его будет не хватать.