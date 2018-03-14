Ученые: Психически больные люди могут лучше всех обманывать

После длительного исследования ученые пришли к выводу, что психически больные люди лучше всех могут ввести в заблуждение и манипулировать другими здоровыми людьми.

Пелагея Лебединская

Группа экспертов из американского Йельского университета провели эксперимент с применением компьютерной игры. Во время игры, психически больные люди начали понимать настроение других людей, это произошло из-за того, что перед ними стояла цель чего-то добиться. Специалисты пришли к выводу, что психопаты не различают чувства и состояние окружающих их здоровых людей. Они способны лишь оценить их мысли и манипулировать ими в своих целях. Поэтому было доказано, что психически больные люди способны обмануть любого человека в своей цели, который не знает о его болезни, с такой ловкостью, что тот даже и не заподозрит об обмане.Отметим, что ученые также заметили еще одну немало важную деталь, когда психически больного просят оценить чужие мысли, то он с легкостью может справиться с этим заданием.