Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир

Сегодня скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Российский исследователь Алексей Старобинский, лично знавший английского ученого, поделился воспоминаниями о коллеге.

Виктория Озерова

14 марта в Кембридже ушел из жизни Стивен Хокинг. В МГУ имени И. Ломоносова принесли соболезнования в связи с трагическим событием. Профессор университета Владимир Липунов в сообщении акцентировал внимание на том, что английскому физику удалось заинтересовать научными вопросами даже домохозяек. Своими воспоминаниями о знаменитом ученом поделился и научный сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Алексей Старобинский. Он лично был знаком с Хокингом. В 70-х годах российскому физику удалось с ним поработать.Старобинский назвал Хокинга выдающимся ученым, который «мечтал объяснить мир», и отметил, что в некоторой степени ему это удалось. Российский физик поставил его в один ряд с Фридманом, Зельдовичем и Гинзбургом.