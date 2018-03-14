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| | Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир

Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир

Сегодня, 13:25
Сегодня скончался известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Российский исследователь Алексей Старобинский, лично знавший английского ученого, поделился воспоминаниями о коллеге.

Физик: Хокинг был выдающимся ученым, мечтавшим объяснить мир

 

14 марта в Кембридже ушел из жизни Стивен Хокинг. В МГУ имени И. Ломоносова принесли соболезнования в связи с трагическим событием. Профессор университета Владимир Липунов в сообщении акцентировал внимание на том, что английскому физику удалось заинтересовать научными вопросами даже домохозяек. Своими воспоминаниями о знаменитом ученом поделился и научный сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Алексей Старобинский. Он лично был знаком с Хокингом. В 70-х годах российскому физику удалось с ним поработать.

Старобинский назвал Хокинга выдающимся ученым, который «мечтал объяснить мир», и отметил, что в некоторой степени ему это удалось. Российский физик поставил его в один ряд с Фридманом, Зельдовичем и Гинзбургом.
Виктория Озерова
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