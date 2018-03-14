Стивен Хокинг: Самые удивительные цитаты великого астрофизика

В Великобритании скончался великий гений и астрофизик Стивен Хокинг, ему было 76 лет. Неподражаемый физик-теоретик оставил после себя великие научные открытия, а также не менее интересные философские цитаты.

Светлана Славянская

Стивен Хокинг утверждал: «Во-первых, не забудьте взглянуть на звезды, а не на ноги. Во-вторых, никогда не сдавайтесь. Работа дает вам смысл и цель, без которых нет жизни. В-третьих, если вам посчастливилось найти любовь, цените это чувство». Также великий гений говорил: «Интеллект - это способность адаптироваться к изменениям», «У людей не будет времени для вас, если вы всегда злитесь или жалуетесь», «Мы все теперь связаны Интернетом, как нейроны в гигантском мозге».«В то время как физика и математика могут рассказать нам о том, как началась Вселенная, они не очень полезны для прогнозирования человеческого поведения. Я не лучше, чем кто-либо другой, и также не знаю, чего хотят женщины», «Как бы ни была сложная жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и добиться успеха», «Наука - это не только учение разума, но также и романтика и страсть», «Жизнь была бы трагичной, если бы не было смешно», - говорил Стивен Хокинг.