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| | Стивен Хокинг: Самые удивительные цитаты великого астрофизика

Стивен Хокинг: Самые удивительные цитаты великого астрофизика

Сегодня, 10:11
В Великобритании скончался великий гений и астрофизик Стивен Хокинг, ему было 76 лет. Неподражаемый физик-теоретик оставил после себя великие научные открытия, а также не менее интересные философские цитаты.

Стивен Хокинг: Самые удивительные цитаты великого астрофизика

 

Стивен Хокинг утверждал: «Во-первых, не забудьте взглянуть на звезды, а не на ноги. Во-вторых, никогда не сдавайтесь. Работа дает вам смысл и цель, без которых нет жизни. В-третьих, если вам посчастливилось найти любовь, цените это чувство». Также великий гений говорил: «Интеллект - это способность адаптироваться к изменениям», «У людей не будет времени для вас, если вы всегда злитесь или жалуетесь», «Мы все теперь связаны Интернетом, как нейроны в гигантском мозге».

«В то время как физика и математика могут рассказать нам о том, как началась Вселенная, они не очень полезны для прогнозирования человеческого поведения. Я не лучше, чем кто-либо другой, и также не знаю, чего хотят женщины», «Как бы ни была сложная жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и добиться успеха», «Наука - это не только учение разума, но также и романтика и страсть», «Жизнь была бы трагичной, если бы не было смешно», - говорил Стивен Хокинг.
Светлана Славянская
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