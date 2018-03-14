Ученые: Обезболивающие лекарственные препараты вызывают мигрень

Эксперты утверждают, что многие обезболивающие средства, если их неправильно принимать, могут вызвать у человека мигрень.

Пелагея Лебединская

Специалисты в сфере фармацевтики столкнулись с проблемой многих людей, которые долгое время принимают обезболивающие медикаменты. У многих пользователей обезболивающего медикамента начала появляться головная боль, которая со временем стала перерастать в мигрень. Это связано с недостоверной информацией о пользовании медикаментами в листе вкладыше, выпущенном производителем. Ведь у всех препаратов есть множество побочных эффектов. В связи с этим эксперты рекомендуют принимать обезболивающие медикаменты не более трех дней подряд, а также не чаще десяти раз в месяц.Фармацевты должны предупреждать своих клиентов во время покупки обезболивающего препарата в аптеке о его побочных действиях. В случае, если фармацевт заметил, что клиент не правильно принимает лекарство, отказать ему в продаже.