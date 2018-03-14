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| | Красноярские учёные хотят использовать наноалмазы для проверки воды на яд

Красноярские учёные хотят использовать наноалмазы для проверки воды на яд

Сегодня, 10:06
Специалисты из Красноярска рассказали о том, что алмазы могут использоваться для точного определения содержания в воде фенолов. Учёные предлагают использовать наноалмазы для контроля за загрязнением окружающей среды.

Красноярские учёные хотят использовать наноалмазы для проверки воды на яд

 

Учёные, представляющие Красноярский институт биофизики при РАН, рассказали о том, что наноалмазы при смешивании с реагентами могут использоваться для обнаружения в воде фенола. Получаемые путём детонации взрывчатых веществ в специализированной закрытой камере с низким уровнем кислорода наноалмазы являются катализатором. По словам красноярских специалистов, при смешивании наноалмазов с катализатором-суспензией раствор станет окрашенным, если в воде присутствовал фенол.

В свою очередь, концентрация фенола в воде определяется спектральным методом через выявление количества образованного цветного продукта. Выявление фенола в воде является важной проблемой в современной экологии, так как при попадании в организм человека данное вещество способно стать причиной серьёзного отравления.
Александр Вест
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